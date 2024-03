Dragon Ball Xenoverse 2 date sa mise à jour PS5 et Xbox Series X|S

Une longévité qui fait rêver

Dragon Ball Xenoverse 2, c’est un peu le GTA V de Bandai Namco. Non content de s’être très bien vendu à sa sortie, puis dans les années qui suivirent, sur ses supports d’origine, le titre s’est exporté sur à peu près tout ce qui pouvait le faire tourner, du PC via Steam à la Nintendo Switch. Mais ce n’est pas tout, puisque Xenoverse 2 s’est aussi offert, en parallèle des sorties régulières de Dragon Ball Super et autres OAV de la franchise de Toriyama, une quantité de DLC qui n’était absolument pas prévue à la base par le développeur, Dimps (déjà à l’œuvre sur les Budokai de la PS2). En un mot comme en cent, le titre est une poule aux œufs d’or. Au point que Bandai Namco a même fini par lui dédier une version allégée, entièrement gratuite, pour appâter le chaland.

Cette longévité, il la doit donc à plusieurs choses, mais il est certain que les fans ne se plaindront pas de voir Xenoverse 2 se mettre à jour régulièrement, corrigeant tantôt des bugs, ajoutant tantôt du contenu inédit. Les possesseurs d’une version Xbox One ou PlayStation 4 seront d’ailleurs heureux d’apprendre, s’ils ont mis la main sur une console de dernière génération entre temps, qu’une grosse mise à jour est en chemin, visant à mettre à niveau le jeu de Dimps. Au programme, l’ajout du Smart Delivery, pour sûr, et la possibilité de transférer leurs sauvegardes… quant à ce que cette version « nouvelle génération » proposera plus concrètement, il va falloir attendre que Bandai Namco daigne apporter quelques précisions.

Quant à savoir quand Dragon Ball Xenoverse 2 pourra être mis à niveau pour PS5 et Xbox Series, il faudra attendre le 24 mai prochain. Peu de temps après la mise à jour de Dragon Ball FighterZ finalement, qui s’offrait lui aussi une parution sur les consoles de dernière génération cette semaine. De quoi patienter en attendant Dragon Ball: Sparking! Zero, qui n’a quant à lui ni date ni période de sortie. On vous renvoie au dernier trailer en date si vous souhaitez vous rincer l’œil, le jeu de Bandai Namco s’annonçant vraiment très joli.