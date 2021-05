Dragon Age 4 : La Garde des Ombres est de retour sur un concept art

Le prochain Dragon Age est encore timide et ne se dévoile vraiment qu’à travers des trailers qui ne montrent pas grand chose et des concepts arts qui nous donnent une idée de ce qui nous attend dans cet épisode. Christian Dailey, producteur exécutif du jeu, continue de teaser le jeu en postant d’autres images, et cette fois-ci, elle devrait parler à toutes celles et ceux qui ont joué à l’un des trois opus précédents.

