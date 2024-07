Dragon Age The Veilguard : BioWare présente les différents modes de difficulté pour son RPG

Une option pour paramétrer l’expérience selon vos besoins

BioWare ne compte pas trop bousculer ses habitudes sur ce domaine avec Dragon Age The Veilguard. On retrouvera le trio classique Facile – Moyen – Difficile avec un mode centré sur l’histoire qui se nommera en anglais « Storyteller », tandis que le mode de difficulté intermédiaire « Adventurer » proposera une expérience équilibrée. Pour le mode « Nightmare », il faudra y réfléchir à deux fois avant de le sélectionner puisqu’une fois activé, il sera permanent contrairement aux deux autres, et vous offrir un défi de taille.

Mais il y aura également une autre option, plus malléable. Il est question d’un mode « Unbound », qui va vous laisser paramétrer à l’envie certaines options comme les dégâts que vous allez prendre, la présence ou non d’une assistance à la visée, voire même la possibilité d’activer l’immortalité. Tout un tas d’options qui vont rebuter celles et ceux qui veulent du challenge, mais qui rendent le jeu plus accessible, notamment envers les personnes atteintes de handicaps qui pourraient ne pas avoir les réflexes nécessaire pour mener à bien des combats traditionnels dans le jeu. On espère que d’autres options d’accessibilités sont également au programme pour que tout le monde puisse profiter du RPG.

Dragon Age: The Veilguard sortira dans le courant de cet automne, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.