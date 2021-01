Dragon Age 4 se passera bien à Tevinter selon le dernier livre sorti par BioWare

Le prochain opus de Dragon Age est encore entouré de mystères, à tel point que l’on ne sait pas encore quel sera son vrai titre. La question de la localisation de ce quatrième épisode dans le monde de Thedas est souvent posée, bien que la région de Tevinter soit teasée à plusieurs endroits. C’est désormais confirmé avec la sortie du livre BioWare: Stores and Secrets from 25 Years of Game Development.

Finally picked up the BioWare book and hey is this the first *official* confirmation Dragon Age 4 is set in Tevinter? (I know we all sort of guessed this already) pic.twitter.com/229xriPbof

— Tom Phillips (@tomphillipsEG) January 24, 2021