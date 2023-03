Disney Speedstorm : Le jeu de karts Disney sortira en accès anticipé le mois prochain

Il y a eu du retard à l’allumage du côté de chez Gameloft avec Disney Speedstorm, mais le jeu de karts semble enfin avoir trouvé sa voie. Initialement attendu pour l’année passée, le titre avait été reporté à 2023 sans grande surprise tandis que le studio nous promettait de nous donner des nouvelles rapidement. Il ne faudra effectivement pas patienter trop longtemps avant que la course ne démarre, puisque Disney Speedstorm trouve aujourd’hui une date de sortie.

D’abord payant, puis free-to-play

Comme on pouvait s’y attendre, Disney Speedstorm passera d’abord par une sortie en accès anticipé, à la manière d’un Disney Dreamlight Valley. Ce jeu de karts réunissant Mickey, Mulan, Donald et d’autres personnages cultes de Disney va donc débuter son accès anticipé le 18 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Et là encore, comme pour Disney Dreamlight Valley, cet accès anticipé sera payant. Il faudra forcément acheter un Pack Fondateur afin d’avoir accès au jeu, jusqu’à sa sortie en version complète où il basculera vers le modèle du free-to-play. Trois packs seront disponibles à l’achat, à savoir :

Pack standard – 29,99 €

Possibilité de jouer à l’accès anticipé

Deux personnages débloqués : Mickey et Donald

Un autre personnage débloqué au choix parmi Baloo, Belle, la Bête, Elizabeth Swann, Mowgli, Li Shang

4 000 tokens

2 jetons Golden Pass

Des costumes pour Mickey, Donald, l’autre personnage choisi

Des karts pour Mickey, Donald, l’autre personnage choisi

Un avatar et une devise exclusifs

Pack Deluxe – 49,99 €

Le même contenu que le Pack standard

Mulan débloquée, avec kart et tenue exclusifs

7 000 tokens au lieu de 4000

Pack Ultimate – 69,99 €

Le même contenu que le Pack Deluxe

Jack Sparrow et Hercule débloqués, avec une tenue et un kart pour chacun

12 000 tokens au lieu de 7 000

3 Golden pass au lieu de 2

Des roues et des ailes inédites pour le kart de Donald

Rendez-vous donc le 18 avril prochain pour voir Mickey et ses amis mettre les gaz.