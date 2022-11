Disney Speedstorm : Retard à l’allumage pour le jeu de karts avec Mickey et compagnie, sortie prévue en 2023

Etant donné qu’il ne reste qu’un petit mois avant de finir l’année 2022, il faut s’attendre à une vague de reports ces prochains jours pour les jeux annoncés pour 2022, mais qui n’ont toujours pas donné de date précise. Disney Speedstorm en est l’exemple parfait, puisque Gameloft nous avait promis une sortie dans le courant de l’année, ce qui n’arrivera finalement pas.

Faux démarrage pour le free-to-play

A message from the #DisneySpeedstorm Team: Read more below ⬇ pic.twitter.com/BCQwgJc0dC — Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) November 30, 2022

On l’apprend aujourd’hui,Disney Speedstorm ne verra le jour qu’à partir de 2023. L’équipe justifie ce report par l’envie de proposer la meilleure expérience possible (vous connaissez la chanson) :

« Nous voulons non seulement que les fans soient divertis, mais aussi qu’ils profitent d’une expérience sur laquelle ils reviendront jouer pendant les années à venir. Dans cet esprit et après mûre réflexion, nous avons décidé de retarder la sortie mondiale de Disney Speedstorm pour répondre à nos attentes et offrir aux joueurs une expérience de course plus immersive, des offres de personnalisation, des modes de jeu et plus encore. »

Aucune date n’est précisée, mais le studio nous indique que des nouvelles sur le développement seront communiquées dans les prochaines semaines.

Pour rappel, Disney Speedstorm est un jeu de karts dans lequel on retrouve les univers et les différents personnages cultes de Disney, de Mickey à Mulan en passant par Jack Sparrow, ou encore les personnages de Monstres & Cie. Le jeu est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et sera disponible en free-to-play.