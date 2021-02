Disney+ : Star arrive le 23 février, abonnez-vous dès maintenant pour économiser

Lancé il y a un peu moins d’an un maintenant en France, Disney+ s’est déjà imposé comme l’un des services de SVOD incontournables du moment, notamment grâce à des programmes comme The Mandalorian ou plus récemment WandaVision. Afin de s’ouvrir à un public plus large, le service va avoir droit à l’arrivée d’un sixième univers, Star. Celui-ci arrive en complément de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Qu’est-ce que Star ?

Star est un nouvel onglet qui sera disponible dans l’application Disney+, juste à côté de National Geographic. Dans ce dernier, vous pourrez retrouver tout un tas de séries et de films qui n’étaient jusqu’ici pas disponibles sur Disney+.

Il s’agit de programmes qui versent dans plusieurs styles, de la comédie au thriller, et qui permettent de doubler le catalogue disponible sur Disney+. Pour le moment, cette section permettra surtout de retrouver de très nombreuses séries appartenant à Disney via ABC ou l’ancien catalogue de la Fox, comme How I Met Your Mother, Glee, Grey’s Anatomy, Scrubs, Prison Break ou encore Lost.

Ces séries seront accompagnées de films et de documentaires, parfois à destination d’un public plus adulte, comme Deadpool, la saga Alien, Kingsman, ou même La Planète des Singes. Cela représente alors plus de 200 films et 40 séries, avec 14 documentaires à découvrir dès l’arrivée de Star.

En plus de toutes ces séries et ces films, des programmes Star originaux arriveront dans les mois à venir, et le catalogue s’enrichira de centaines de nouveaux contenus d’ici la fin de l’année, avec des programmes exclusifs qui ne seront pas visibles sur d’autres plateformes.

Pour les parents qui souhaiteraient protéger leurs enfants de ces contenus, ils pourront avoir accès à des contrôles parentaux qui permettront à Disney+ de ne pas autoriser les profils enfants d’accéder à ce genre de programme, notamment via l’utilisation de codes d’accès. Si vous souhaitez plus d’informations concernant la création de profils destinés à des enfants, on vous renvoie vers notre article complet qui détaille comment créer des comptes destinés à un jeune public.

Quand sera disponible Star ?

Pour le moment, Star n’est encore pas disponible sur Disney+, mais son arrivée est imminente. Vous pourrez en effet découvrir ce nouvel univers sur l’application dès le 23 février prochain en France. Notez que Star n’est pas une option supplémentaire, et qu’il sera directement intégré dans toutes les applications pour tous les types d’abonnement.

Economisez en vous abonnant dès maintenant

Cette mise à jour s’accompagnera d’un nouveau tarif, à savoir 8,99€ par mois ou 89,90€ par an, dès le 23 février. Cependant, si vous vous inscrivez dès maintenant, vous pourrez toujours profiter du prix actuel, c’est à dire 6,99€ par mois et 69,99€, soit un prix inférieur de plus de 20% à l’année. Vous avez jusqu’au 23 février pour profiter de ce prix. Si vous avez déjà un abonnement en cours, la tarification ne changera qu’à partir du 22 août 2021.

Cela permet donc de réaliser une petite économie et de profiter du contenu Star sans frais supplémentaire, du moins pour quelques mois. Pour vous inscrire et profiter de tous ces programmes, vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site officiel de Disney+ afin de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Disney+, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif sur la plateforme de streaming qui répond à toutes les questions les plus fréquemment posées.