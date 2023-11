Disney Dreamlight Valley dévoile sa roadmap pour 2024 avec son extension payante A Rift in Time et son multijoueur

Le mode multijoueur est enfin là

Un showcase dédié au jeu a eu lieu aujourd’hui afin de présenter plein de nouvelles informations, dont l’arrivée du titre sur l’Apple Arcade dès le 5 décembre prochain. Vous pourrez donc aussi bien jouer à Disney Dreamlight Valley sur votre Mac que sur votre iPhone.

Mais ce qui était le plus attendu, c’est l’intégration du multijoueur. Une fonctionnalité réclamée par la communauté depuis le lancement de l’accès anticipé, qui prendra donc forme le 5 décembre avec la huitième mise à jour majeure du jeu. Cette dernière introduira Jack Skellington du film L’Étrange Noël de monsieur Jack, mais aussi la faculté de pouvoir explorer la Vallée à plusieurs, en invitant jusqu’à trois amis à nos côtés.

La première extension payante du jeu se dévoile

Si vous comptiez acheter le jeu à son lancement, notez bien qu’il aura aussi droit à une extension payante qui demandera de repasser à la caisse (en plus du Season Pass, car il n’y a pas de petits profits). Celle-ci se nomme « A Rift in Time » et sera divisée en trois actes. Le premier arrivera donc ce 5 décembre et nous permettra de croiser Raiponce, Gaston ou encore EVE, du film Wall-E. On pourra ainsi explorer une nouvelle île afin de découvrir des mystères inédits, dont un outil en plus, le Sablier Royal.

Les deux autres actes seront respectivement publiés dans le courant du printemps 2024 et à l’été 2024, avec Jafar qui viendra visiblement mettre son nez dans toute cette histoire.

La roadmap 2024 de Disney Dreamlight Valley

Gameloft ne veut pas non plus que celles et ceux qui ne veulent pas (re)payer se sentent lésés, c’est pourquoi tout un calendrier de mises à jour gratuites a été publié. Après l’arrivée de Jack Skelligton, le jeu se concentrera sur Bob Razowski du film Monstres et Cie, avec une update prévue pour la fin de l’hiver.

Chaque nouvelle saison de l’année aura ensuite droit à sa mise à jour massive, avec des nouveaux royaumes à visiter et des personnages en plus à rencontrer. En été, on retrouvera par exemple Tinia de La Princesse et la Grenouille, qui fera son arrivée dans la Vallée.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et sortira dans sa version complète le 5 décembre. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.