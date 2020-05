Disintegration est le titre du Studio V1 Interactive (Ex Bungie/Halo) qui a dévoilé son premier trailer à l’occasion de la Gamescom 2019 et qui se trouve enfin une date de sortie. Celle-ci est pour bientôt car elle est prévue pour le 16 juin.

Un story trailer en attendant

L’équipe de Private Division a sorti une vidéo ‘Story Trailer’ hier sur sa chaine afin de faire patienter les joueurs qui n’auront plus qu’un petit mois à attendre pour mettre leur main sur le titre qui fait irrémédiablement penser à Destiny 2.

Le jeu intégrera une campagne solo, en plus de trois modes multijoueur en 5vs5 sur différentes cartes : Contrôle de zone, Récupération et Collectionneur. En plus de tout cela, des éléments cosmétiques seront bien entendu de la partie avec une personnalisation poussée ainsi qu’un système de contenus saisonniers.

Le titre est donc prêt à voir le jour sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 16 juin après être passé en bêta il y a peu.