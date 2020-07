Disintegration s’offre un week-end gratuit du 30 juillet au 3 août

Disponible depuis le 16 juin dernier, Disintegration semble avoir bien du mal à attirer les joueurs et les joueuses si on se réfère aux chiffres de Steam Charts. Afin de tenter d’inverser la tendance, le titre de V1 Interactive et de Private Division sera accessible gratuitement ce week-end :

Sur PC, du 30 juillet 19h au 3 août 19h

Sur PS4, du 30 juillet 18h au 3 août 18h (abonnement PS Plus requis)

Sur Xbox One, du 30 juillet 9h au 3 août 8h59 (abonnement Xbox Gold requis).

Une réduction de 40% sur toutes les plateformes

Durant cette période, vous pourrez profiter de l’intégralité du contenu du FPS de science-fiction qui comprend une campagne solo et trois modes de jeu multijoueur. Notez aussi qu’il bénéficiera d’une réduction de 40% à la vente et que, si vous l’acheter, votre progression sera automatiquement transférée vers la version complète du titre.

Disintegration est jouable sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.