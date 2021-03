V1 Interactive (Disintegration) met la clé sous la porte

Fondé par le co-créateur de Halo, comme indiqué fièrement sur la page d’accueil de son site officiel, le studio V1 Interactive avait de belles idées. En découla un unique titre, nommé Disintegration, qui nous parvenait en juin 2020. Malheureusement, malgré quelques qualités indéniables, celui-ci ne rencontra pas le succès escompté. Ce qui a finit par mettre à mal l’intégrité de V1, qui annonce cette semaine une nouvelle plutôt fâcheuse.

Savoir s’arrêter à temps ?

Disintegration, c’est un jeu de tir en vue subjective qui intègre des mécaniques tactiques. Cela donne lieu à une campagne assez intense, quoique pas toujours justement dosée, mais surtout à la durée de vie assez mince et au potentiel de rejouabilité quasi nul. À ceci s’ajoute un mode multijoueur ultra classique, peu enthousiasmant, que les joueurs ont vite délaissé. S’en suivit rapidement, d’ailleurs, l’annonce de la fermeture des serveurs.

L’ennui c’est probablement que le titre de V1 Interactive cherche trop son identité, perdu quelque part entre Destiny et Halo, au point qu’il demeure assez fade malgré des qualités indéniables. Et ceci lui a été tout simplement fatal, puisqu’il n’a pas trouvé son public. Pire, son manque de succès a carrément engendré la perte du studio de développement, qui annonce cette semaine sa fermeture pure et simple.

Une fermeture qui semble un brin prématurée, après le développement d’un unique jeu vidéo. Néanmoins, dans un communiqué sur Twitter, le directeur de V1 Interactive, Marcus Letho, explique qu’il souhaite laisser du temps aux employés de retrouver travail. Justifiant ainsi cette rapidité de communication, moins d’un an après la sortie de Disintegration.

Vous pouvez toujours trouver le jeu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notre test est par ailleurs disponible à cette adresse.