Disintegration va fermer les portes de ses serveurs multijoueur

Lancer une nouvelle licence n’est pas chose aisée dans l’industrie actuelle du jeu vidéo, ce qui explique en partie pourquoi certains éditeurs / développeurs ne prennent pas ou peu de risques. Malheureusement pour Disintegration, malgré l’expérience reconnue des membres du studio V1 Interactive, l’originalité n’est ainsi pas toujours gage de succès.

La fermeture des serveurs déjà datée

Disintegration sortait le 16 juin dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. D’emblée, malgré un concept intéressant, il ne fit pas l’unanimité, notamment à cause de son design et son histoire relativement génériques. Mais surtout il est rapidement éclipsé par la grosse sortie du mois, un certain The Last of Us Part II. Ainsi, malgré ses qualités, le titre de V1 Interactive peine à trouver son public.

Il va malheureusement payer cet état de fait au prix fort, puisque après seulement trois mois d’existence, le développeur annonce l’arrêt de son multijoueur. Il faut dire que les serveurs sont complètement vides, ce que nous avions pu constater à l’occasion de notre test. Les hostilités ont d’ailleurs commencé, puisque la boutique en ligne n’est dores et déjà plus accessible.

Les serveurs multijoueur fermeront définitivement leurs portes dès le 17 novembre prochain. Cela concerne toutes les versions. Disintegration reste néanmoins jouable en solo, via sa campagne, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.