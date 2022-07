Test Disgaea 6: Complete – Une version complète fait-elle un meilleur jeu ?

Pour les fans de RPG stratégiques, la franchise Disgaea a toujours réussi à sortir son épingle du jeu grâce à des loufoques et différentes. Entre personnages à la limite du grotesque, de la tactique qui n’en est pas et des niveaux de dégâts absurdes, la licence a toujours voulu proposer une expérience légèrement à part. Et, avec la sortie récente de Disgaea 6: Complete, autant dire que l’idée n’est pas de changer les choses.

Sorti tout d’abord sur Nintendo Switch sous le nom de Disgaea 6: Defiance of Destiny, cet opus nous est parvenu tout récemment sous cette nouvelle appellation dans un bundle qui contient non seulement le jeu de base, mais aussi tous les DLC. Chose à savoir, ces derniers nous permettent de débloquer de nombreux items et missions qui offrent la possibilité de débloquer divers personnages issus des précédents titres de la série.

Après vous avoir proposé un retour sur l’édition « standard » de ce nouveau Disgaea, il nous semble normal d’également vous faire part de notre avis sur sa version « complète ». Alors, ça vaut quoi ?

Condition du test : Nous avons testé Disgaea 6: Complete sur PlayStation 5. Notre test revient sur notre sentiment général manette en main, après avoir découvert les différents modes et mécaniques présents dans le titre.

Un Disgaea dans toute sa splendeur

Pour celles et ceux qui ont déjà mis la main sur un jeu Disgaea par le passé, ce qui va suivre n’est pas une surprise : l’histoire n’est pas vraiment l’élément principal du jeu. Non, elle n’est qu’un prétexte. Malgré tout, sachez que vous incarnez Zed, un zombie qui tente de se venger du Dieu de la Destruction. Les raisons ? Légèrement floues, mais ça parle de transgression. Pour cela, il va falloir que notre « héros » devienne assez puissant pour s’opposer à ce dieu et aux démons qui habitent le Netherworld.

Mais Zed n’en est pas à son coup d’essai. Non, en sa qualité de zombie, il s’est relevé après chacune de ses défaites contre son ennemi. Défaites qui se comptent par… milliers, voire plus. Dans sa quête, il est cependant rejoint par plusieurs alliés, comme Cerberus, Misedor, ou encore Melodia. Des personnages inspirés et hilarants qui ne manquent pas d’apporter un petit plus à l’ensemble du titre grâce à leur présence.

Mais vous vous dites sans doute « si le jeu a un numéro 6 derrière, il doit y avoir plein de concepts qu’on ne connaît pas ! ». En fait, pas forcément. Disgaea 6 fait très bien les choses en ajoutant ses concepts et mécaniques de jeu une par une, petit à petit, à chaque niveau. Le joueur n’est ainsi pas noyé sous un torrent d’éléments difficiles à comprendre. D’ailleurs, Cerberus joue un rôle dans tout cela puisqu’il est le personnage qui va expliquer les choses posément lors de chacun de vos passages via votre hub. Le titre est donc assez simple à prendre en main grâce au travail des développeurs, désireux de faire les choses bien !

Et, puisque l’on parle de hub, vous aurez compris que Disgaea 6 propose plusieurs décors. À mesure que vous avancez dans l’aventure, de nouveaux mondes se présentent à vous. Ils sont agencés en plusieurs niveaux à réussir afin d’attendre la dernière « étape » qui représente un boss à affronter. D’ailleurs, chaque monde aura son propre personnage pour rejoindre votre équipe et vous raconter quelques sympathiques petites histoires. De quoi rendre l’univers un peu plus accrocheur. Mais, si vous êtes un habitué de la franchise, vous savez très bien que la campagne ne sert que de mise-en-bouche. La profondeur du titre est incroyable, avec un endgame très copieux et un Item World presque sans fin.

Toujours aussi loufoque et complet

Mais qu’est-ce que l’Item World ? Il s’agit d’un système où le joueur peut choisir n’importe quel objet du jeu, comme une potion, et ainsi mener une série de combat qui, une fois remportés, permettront d’augmenter le niveau de l’objet. Bien sûr, ceci peut être répété au désir et des nouveaux de plus en plus compliqués s’offrent alors au joueur, qui peut souffrir à loisir des dizaines d’heures durant.

Disgaea 6 vient également avec la Martial Dimension. Cette dimension à part permet aux joueurs de se frotter à des ennemis de plus en plus puissants, pouvant aller jusqu’à plus de 66 000 000. Un chiffre abusé juste pour un niveau, alors imaginez les chiffres qui s’affichent pour les dégâts… Et si vous vous demandez quel est le niveau maximal, il est de 99 999 999. Sachant qu’il est aisé de finir la campagne principale sous le niveau 10 000, autant dire que le contenu est gargantuesque ! Mais pour faire face au farm intense qui vous attend, les développeurs ont aussi pensé à vous fournir quelques outils : combats automatiques, vitesse accélérée pour les combats, répétition des niveaux automatique une fois terminés. Et, comme si le l’auto-flagellation n’était pas suffisante, vous pouvez même faire repartir vos personnages du niveau 1 afin d’obtenir des bonus de statistiques. Il y a de quoi faire !

Côté combats, Disgaea 6 ne fait toujours pas comme les autres. En effet, il existe des dizaines de jobs, des titres en veux-tu en voilà, chacun ayant ses compétences, forces et faiblesses. En combat, les stratégies sont multiples pour l’emporter, et lancer la moindre attaque peut alors devenir un enchaînement de contre-attaque sur contre-attaque. Ça ne s’arrête jamais et les chiffres aberrants qui s’affichent sous nos yeux pleuvent dans toutes les directions ! De quoi donner le tournis, surtout quand on voit la quantité affolante de combats qu’il y a à faire et les points de vie ridiculement élevés que peuvent afficher vos personnages et les ennemis.

Et, comme pour rendre tout cela encore plus fou, certaines cases de champs de bataille fournissent différents effets. Ainsi, en plus de vous fournir des boosts, ces derniers pourraient aussi infliger des dégâts. Cerise sur le gâteau, ces cases affectent les deux camps. De quoi encore avoir un impact sur votre stratégie.

Niveau visuel, Disgaea 6 laisse de côté le style 2D emblématique de la série pour un style 3D plutôt réussi. Certes, c’est un peu différent, mais ça fait tout de même le taff. Et puis, le titre peut compter sur un casting de personnages vraiment bien foutus pour accrocher le joueur sur la durée.