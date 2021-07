La série Disgaea dépasse la barre des 5 millions d’exemplaires distribués

Dood, en voici une bonne nouvelle ! Nippon Ichi Software vient d’annoncer que la barre symbolique des 5 millions d’exemplaires avait été atteinte pour la série Disgaea. Cela regroupe les ventes numériques ainsi que les expéditions mondiales en physiques. De très bons résultats pour une licence qui mérite d’être dans votre bibliothèque.

Des promotions pour célébrer

Pour fêter les ventes comme il se doit, le développeur annonce de nombreuses remises sur les jeux de la série. Disgaea 1 Complete, Disgaea 4 Complete+, Disgaea 5 et Disaea 6 Defiance of Destiny sont tous à -50% sur les stores PlayStation et Nintendo. Les versions mobiles profitent aussi d’une remise. Malheureusement, cette offre n’est pour l’instant disponible au Japon et on espère qu’une promotion sera aussi appliquée chez nous.

Dernièrement, Nippon Ichi Software a localisé Disgaea 6: Defiance of Destiny en Europe via sa branche NIS America. Un épisode convaincant, comme vous pouvez le remarquer avec notre test complet.