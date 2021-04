Diablo II Resurrected : Un premier test technique ce week-end

Révélé en avance par notre équipe puis officialisé en début d’année, Diablo II Resurrected vient de lâcher des détails quant à son premier test technique. Promise lors de l’annonce en février, cette phase d’alpha a désormais une date et quelques informations supplémentaires. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Rendez-vous ce week-end

20 ans plus tard, les fans de Diablo pourront goûter à nouveau aux joies du second épisode. Blizzard Entertainment et Vicarious Visions viennent d’annoncer que ce week-end se tiendra alors un test technique, qui débutera le vendredi 9 avril à 16h et se terminera le lundi 12 avril à 19h, heure française.

Celle-ci sera limitée à un certain nombre de joueurs, sélectionnés de façon aléatoire parmi les personnes qui se sont préinscrites à l’alpha, inscriptions qui semblent toujours ouvertes sur le site officiel. Quelques médias recevront aussi des accès pour en parler dans la presse dès le 8 avril aux côtés de plusieurs créateurs de contenus.

Cette phase de test proposera un contenu limité, avec trois des sept classes jouables, à savoir le Barbare, l’Amazone et la Sorcière. Les chanceux pourront découvrir les deux premiers actes du jeu ainsi que deux boss, répartis respectivement dans chacun des actes. Aucune limite de niveaux n’est prévue.

Pour rappel, Diablo II Resurrected prévoit une sortie en cette année 2021 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera d’ailleurs possible de récupérer ses sauvegardes de l’époque.