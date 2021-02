Diablo II Resurrected est annoncé sur PC et consoles, toutes les informations

C’était un secret de polichinelle. Rappelez-vous, il y a moins d’un an, nous vous parlions en exclusivité de Diablo II Resurrected, le remake du deuxième épisode qui était en préparation chez Blizzard. Cela avait été ensuite confirmé par Bloomberg, qui rapportait que Vicarious Visions était effectivement en charge du projet. Il a fallu attendre la BlizzConline 2021 pour découvrir tout cela, avec une officialisation.

Le remake est enfin confirmé

Diablo II Resurrected a donc montré un premier trailer qui nous montre le chemin parcouru en une vingtaine d’années, avec un remake complet en 3D avec de biens meilleurs éclairages, une résolution compatible 4K, des nouveaux modèles de personnages et des animations entièrement revues.

Même les 27 minutes de cinématiques du jeu ont été retravaillées pour l’occasion, et toutes les classes seront bien au rendez-vous. Bien entendu, les problèmes d’équilibrages ont été revus et la version PC aura droit au support manette. Pour ceux qui préfèrent l’ancienne version optimisées pour les PC d’aujourd’hui, il sera possible de repasser à la version d’époque d’une simple manipulation.

Diablo II Resurrected sortira donc naturellement sur PC, mais aussi sur consoles puisqu’il arrivera sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch. On aura d’ailleurs droit à de la cross-progression entre ces plateformes, mais pas à du cross-play.

Une alpha aura lieu très prochainement, avec des inscriptions possibles sur le site du jeu. Diablo II Resurrected sortira durant cette année 2021.