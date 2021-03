Diablo II Resurrected permettra de reprendre les sauvegardes du jeu original

Diablo II Resurrected a déjà commencé par présenter sa version PS5 en détails, mais le titre risque surtout d’être acheté en priorité sur PC, surtout pour ceux qui avaient l’habitude de jouer au titre original. Bonne nouvelle pour ces anciens joueurs, puisque ce remaster permettra de reprendre votre partie là où vous l’avez laissé.

Une fonctionnalité qui devrait faire plaisir

C’est Matthew Cederquist, producteur du jeu, qui a confirmé cela lors d’un entretient avec IGN Middle East, relayé ensuite par VG247. Il affirme que les sauvegardes du Diablo II original seront donc compatibles avec Diablo II Resurrected, tout en vous conseillant donc de conserver vos sauvegardes de l’époque.

Cela était certes une idée de départ de la part du studio, mais le producteur raconte que cette fonctionnalité est arrivée assez vite dans le développement, sans que les développeurs s’attendent à ce que cela puisse vraiment fonctionner :

« À l’époque où nous travaillions sur [le remaster], nous nous demandions si les anciens fichiers de sauvegarde fonctionneraient et nous avons en quelque sorte poussé cette idée et cela a fonctionné ! Et nous nous sommes dit : « d’accord, c’est la meilleure feature de tous les temps ». »

Bon, il est possible que de nombreuses personnes ne possèdent plus des sauvegardes vielles de 20 ans, mais si c’est toujours le cas pour vous, sachez donc que vous pourrez continuer votre partie sur ce remaster si vous le souhaitez (du moins sur PC).