Detroit Become Human dépasse les 5 millions d’exemplaires vendus

Sorti en avril 2018, Detroit Become Human a eu droit à des critiques plus qu’élogieuses, aussi bien du côté des joueurs que de la presse. Le dernier né des studios Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls), vient de faire le point sur ses ventes et l’on apprend que la barre des 5 millions des copies vendues a été atteinte.

En route pour l’avenir ?

Ces 5 millions correspondent aux ventes totales sur l’ensemble des plateformes. Ce cap a été franchi un mois après son lancement sur Steam et plus de huit mois après son arrivée sur l’Epic Games Store. Rappelons d’ailleurs qu’en octobre 2019, le studio avait déclaré avoir vendu 3 millions d’exemplaires sur PlayStation 4. Le portage PC a donc été un succès commercial.

En parallèle, Quantic Dream a annoncé avoir lancé une extension Twitch, appelée « Detroit Community Play », qui permet aux streamers de jouer avec leurs spectateurs et de prendre des décisions ensemble. Une bonne idée pour un titre narratif qui place les décisions au centre de son gameplay.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si Quantic Dream est sur un nouveau projet dans la lignée de ses prédécesseurs. Cependant, maintenant que le studio n’est plus sous la tutelle de Sony, on peut s’attendre éventuellement à une prise de liberté créatrice ou une sortie multiplateforme.