Quantic Dream va maintenant publier ses propres jeux

Depuis que Quantic Dream s’est éloigné du giron de Sony, les jeux du studio ont pu s’exporter du côté du PC afin de s’ouvrir à un nouveau public. Désireux d’être encore plus indépendant, le studio se lance maintenant dans l’auto-édition de ses jeux, comme on l’apprend via un communiqué qui fête les 23 ans de Quantic Dream.

Le studio devient également éditeur

On apprend dans ce long message que la société exprime sa « totale indépendance« , qui lui permet ainsi de publier ses prochains titres sans le besoin d’un éditeur externe. Plus que cela, Quantic Dream souhaite à son tour publier des jeux d’autres studios si l’occasion se présentait :

« Ceci va également nous permettre d’aider d’autres développeurs en les finançant, en leur apportant toute l’aide dont ils ont besoin en terme de développement, afin de leur permettre d’exprimer pleinement tout leur talent. Nous voulons soutenir des créateurs ayant des projets originaux et leur permettre à leur tour d’aboutir leur vision et de proposer des expériences de qualité sortant des sentiers battus. »

On pourra relativiser cette indépendance rappelant le fait que NetEase possède depuis peu une part minoritaire du studio, mais Quantic Dream souhaite dans tous les cas évoluer et devenir bien plus qu’un simple studio de développement.