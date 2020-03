Demon Slayer : un premier aperçu du jeu via un scan et des screenshots

Il faudra encore patienter un peu avant d’avoir de véritables images en mouvement pour le jeu Demon Slayer à venir sur PS4, autrement appelé Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan. En attendant, le magazine V-Jump a eu droit à des premières images pour le titre, que l’on peut admirer grâce à @DBHypeX.

Un scan pour patienter

Bien entendu, il est difficile d’y voir quelque chose à cause de la mauvaise qualité de ce scan, mais on peut tout de même voir sur les quelques images que le jeu semble rassurer graphiquement, et ressemble très fortement à l’anime, ce qui plaira à tous les fans des aventures de Tanjiro et Nezuko. Le titre sera bien un jeu d’action où notre héros devra décimer plusieurs démons pour sauver sa soeur.

C’est bien maigre, mais rappelons qu’un stream spécial aura lieu le 22 mars et que de nouvelles informations devraient être diffusées pour ce jeu Demon Slayer.