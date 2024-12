Deepest Fear annoncé, un mélange de survival horror et metroidvania qui nous plongera dans les abysses

Quand BioShock rencontre The Thing

C’est une bien belle bande-annonce qui ravira sans doute les amateurs du genre : dans Deepest Fear, on incarnera le Dr. Danni Carroll, une scientifique envoyée dans un complexe sous-marin abandonné pour enquêter sur un mystérieux projet dirigé par son père. Au fil de son exploration, elle devra faire face à des entités cauchemardesques émergeant d’un environnement aquatique devenu instable. Une technologie de simulation de fluides en temps réel permet à l’eau de jouer un rôle central dans l’horreur, ce qui rendra chaque goutte potentiellement mortelle.

Comme l’ont évoqué plusieurs médias et les développeurs eux-mêmes, l’expérience puise son inspiration dans des œuvres cinématographiques cultes comme The Abyss, tout en intégrant des éléments de metroidvania et d’immersive sim. Ce que GameSpot n’a pas hésité de considérer comme une « rencontre entre The Thing et BioShock », ce qui n’est pas totalement faux avec son cadre rétro-futuriste sous-marin et sa progression ouverte.

Pour l’instant, il faudra se contenter de se teaser puisqu’aucune date de sortie n’a été évoquée, ni même une quelconque période. On sait cependant qu’il est prévue pour une sortie sur PC via Steam.