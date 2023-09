Débrief’ : Scandale Unity, Alan Wake 2, Les Sims 5 gratuit, Hades II, Demon Slayer et échecs commerciaux

Pourquoi on aimerait un retour de Resident Evil : Code Veronica ?

Pourquoi on aimerait un retour de Resident Evil : Code Veronica ?

Lies of P : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Lies of P : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Ghostrunner 2 a une démo surprise pour vous et dévoile du gameplay bien nerveux

Ghostrunner 2 a une démo surprise pour vous et dévoile du gameplay bien nerveux