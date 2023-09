Le manga Demon Slayer se la joue Mario Party dans une adaptation très étonnante sur Switch

Tanjiro Party

Demon Slayer est un shonen tout ce qu’il y a de plus classique qui alterne entre les séquences émouvantes et difficiles, et celles un peu plus joyeuses et drôles. Aniplex a décidé de tout miser sur cette seconde partie du manga en invitant Tanjiro et compagnie au sein d’un party-game avec un jeu de plateau, façon Mario Party, qui est nommé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!.

Jouable jusqu’à 4 personnes, le titre nous demande d’enchaîner des mini-jeux dans l’univers de Demon Slayer, avec les personnages les plus connus de l’oeuvre. Un concept atypique qui verra le jour en 2024, exclusivement sur Nintendo Switch. En revanche, la sortie mondiale n’est pas confirmée puisque le jeu semble pour l’instant être réservé au Japon. Pas certains qu’on loupe un jeu mémorable, mais voir le titre sortir chez nous serait tout de même une bonne nouvelle pour les fans.