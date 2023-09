Hades II donne enfin de ses nouvelles et prépare son accès anticipé pour le deuxième trimestre de l’année 2024

Sortie finale en 2025 ?

C’est dans un long billet de blog que le studio prend la parole pour préciser ses plans au tour de Hades II. L’information principale à retenir, c’est celle concernant la période visée pour l’accès anticipé du jeu, qui est donc le deuxième trimestre 2024. Ce qui veut dire que si tout se passe comme prévu, mi-2024, le jeu sera disponible, mais sa version 1.0 devrait quant à elle encore attendre, probablement 2025. Un test technique aura lieu juste avant cet accès anticipé afin de vérifier une dernière fois que le jeu est prêt, mais pas de date là non plus.

Le studio dit vouloir faire en sorte que cette suite soit lancée en accès anticipé avec autant de contenu que Hades premier du nom lors qu’il a été lancé pour la première fois de cette manière, c’est pourquoi la date est si lointaine malgré un développement assez avancé. Supergiant Games explique aussi qu’après le lancement de l’accès anticipé, des mises à jour massives et régulières suivront, avec des nouveaux personnages, davantage d’histoires à découvrir et d’ennemis à combattre, jusqu’à ce que la version 1.0 apporte la touche finale.

« Nous ne savons pas encore exactement combien de temps il nous faudra pour arriver à la v1.0 d’Hades II, car notre expérience sur les accès anticipés nous a appris (entre autres choses) à nous attendre à l’inattendu. Pour l’instant, notre objectif est de continuer à créer du contenu pour le jeu de base (environnements, personnages, armes, avantages, événements, musique et bien plus encore) alors que nous nous préparons pour le lancement de nos tests techniques et de notre accès anticipé au deuxième trimestre de l’année à venir. »

Pour le moment aucune annonce sur le prix de cet accès anticipé, mais on sait qu’il sera disponible via Steam et l’Epic Games Store. Le chemin sera donc long, mais si Hades II est au moins aussi bon que son prédécesseur, l’attente en vaudra largement la peine.