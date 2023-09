Alan Wake 2 devrait avoir une durée de vie d’environ 20 heures, Remedy cherche à créer des jeux plus longs

Alan écrit son plus long roman

Alan Wake 2, le jeu le plus massif de Remedy ? C’est bien possible, ou c’est du moins ce que l’on devine lorsque Sam Lake nous parle de cet épisode. C’est dans une interview au micro du podcast Kinda Funny que le directeur créatif s’exprime sur la durée de vie d’Alan Wake 2 qui serait de plus de 20 heures, en précisant avoir toujours eu envie de faire des jeux plus longs.

« Je pense que les jeux Remedy – si nous remontons dans le passé – étant des jeux très axés sur l’histoire, et traditionnellement assez courts, d’environ 10 heures. Et nous avons toujours pensé en interne que nous devions trouver des moyens de faire des jeux plus longs, parce que les gens veulent en avoir pour leur argent. Donc Control était certainement notre jeu le plus long à ce jour, et Alan Wake 2 sera plus long que cela – plus de 20 heures. »

Il faut donc s’attendre à ce que l’aventure d’Alan et de Saga soit assez longue, ce qui explique peut-être pourquoi on retrouve deux protagonistes dans ce deuxième épisode. Pour rappel, Alan Wake 2 est prévu pour le 27 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.