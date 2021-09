Débrief’ : Horizon Forbidden West, conférence PS5, Dead Space et avenir Naughty Dog

Comme tous les week-end, nous vous proposons un débrief’ qui résume l’actualité jeu vidéo des derniers jours. Dans cette vidéo, on y évoque alors les nombreuses informations liées à Sony qui a pas mal été bavard. On a eu des nouvelles des collector de Horizon Forbidden West, des prochains projets de Naughty Dog mais aussi et surtout, l’annonce d’une conférence PlayStation 5 qui aura lieu le 9 septembre (et que l’on couvrira sur le site).

On revient également sur les autres sujets de la semaine, tels que l’annonce d’une conférence THQ Nordic, la dernière présentation en date de Dead Space Remake ou encore le potentiel report des versions nouvelle génération de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077. Bref, le débrief’, c’est chaque dimanche à 18 heures sur notre chaîne YouTube.