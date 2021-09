THQ Nordic va fêter son dixième anniversaire avec son showcase et 6 annonces à prévoir

La saison des conférences continue de plus belle, même après la fin de la Gamescom. Alors que apprenait il y a quelques minutes que Sony allait enfin présenter une conférence la semaine prochaine, c’est au tour de THQ Nordic d’annoncer son showcase afin de célébrer ses 10 ans d’existence.

Un nouveau Darksiders en route ?

10 ans déjà que THQ Nordic est né des cendres de THQ, et pour cela, l’éditeur a décidé d’organiser son propre événement. Il faut dire qu’il est particulièrement prolifique et compte dans son portfolio tout un tas de licence, lui laissant alors l’opportunité de faire un show avec beaucoup de jeux divers et variés.

On nous annonce que c’est Geoff Keighley, encore et toujours lui, qui présentera le showcase. On y verra notamment des informations sur Elex II ainsi que Expeditions: Rome, mais des surprises seront aussi aux rendez-vous. On parle alors de six annonces de nouveaux jeux, et forcément, beaucoup pensent à un potentiel Darksiders 4.

Il faut dire que le communiqué peut facilement être interprété de cette manière :

« Assistez au retour de licences légendaires, dont certaines que les fans attendent depuis des décennies pour mettre la main sur un nouvel épisode, et vous pouvez aussi vous attendre à voir des suites de jeux très appréciés. »

Allez, on croise fort les doigts pour que Strife, War, Fury et Death nous fassent un petit coucou et on se donne rendez-vous pour le 17 septembre à 21 heures pour suivre tout cela.