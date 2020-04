Débrief’ : The Last of Us 2 reporté, Mario Sunshine/Galaxy HD et Resident Evil 8 ?

Comme chaque dimanche, on vous propose une vidéo qui résume l’actualité des derniers jours. Nous sommes en fin de week-end, c’est donc l’occasion parfaite pour vous proposer un débriefe des moments forts.

Lien évoqué :

Reports liés à la pandémie

On le voyait venir mais l’actuelle crise dans laquelle nous vivons a un impact sur l’industrie du jeu vidéo. Malheureusement certains studios sont contraints de repousser leur jeu et c’est le cas de The Last of Us 2, Wasteland 3 ou encore Marvel’s Iron Man VR qui ont été décalés, plus tard dans l’année.

Resident Evil 8 et Super Mario HD ?

Vu l’actualité assez calme, on va faire un point sur les rumeurs du moment. Plusieurs fuites et bruits de couloir tournent autour d’un Resident Evil pour 2021, probablement Resident Evil 8. Des rumeurs courent aussi au sujet de version remasterisée pour les jeux Super Mario en 3D, tels que Super Mario Sunshine et Galaxy. On abordera aussi le cas de l’E3 2020/2021 et de la Gamescom.