Resident Evil 8 serait bien l’épisode de 2021

Un peu plus tôt cette semaine, une rumeur concernant le prochain opus de la saga Resident Evil a affolé la toile. La nuit dernière, la source qui en était à l’origine s’est de nouveau exprimée en étayant ses propos tenus il y a quelques jours. On apprend notamment que l’hypothétique épisode prévu en 2021 serait Resident Evil 8. Comme toujours, les informations qui vont suivre sont à prendre avec d’énormes pincettes.

Selon le compte Twitter @AestheticGamer1, « Resident Evil 8 » était à la base « Revelations 3 ». Le projet aurait gardé cette appellation pendant une grande partie de son développement avant d’être renommé l’an dernier suite à « des tests très positifs qui se sont révélés mieux que prévus en interne. » Capcom aurait donc octroyé au jeu une année de travail supplémentaire pour passer du statut de spin-off à celui d’opus majeur de la licence, comme il l’avait fait à l’époque pour Resident Evil 3 : Nemesis.

Au passage, l’internaute en profite pour revenir sur les premières rumeurs mentionnant le retour d’Ethan, le protagoniste de Resident Evil 7, explorant un village enneigé. Il affirme qu’elles étaient « 100% vraies mais elles sont obsolètes. » Autrement dit, le joueur aurait visiblement dû pouvoir incarner ce personnage dans « Revelations 3 » mais cela ne semblait plus possible compte tenu de la décision du studio japonais d’en faire un épisode plus important.

Concernant le « changement de direction majeur dans l’histoire de la saga susceptible de provoquer la colère des fans », AestheticGamer entendait par là que le titre traitera de thématiques inédites dans la série comme « les hallucinations, l’occultisme, la folie et le fait de ne pas pouvoir faire confiance aux autres. » Il ajoute également qu’il sera cross-gen et, comme le précédent, en vue à la première personne.

En conclusion de son argumentaire, l’internaute pense que « Resident Evil 8 » sera bientôt annoncé mais il ne sais pas quand précisément puisque la présentation officielle était prévue pour l’E3 2020 qui depuis a été annulé. Affaire à suivre.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020