Débrief’ : Résumé Nintendo Direct, NieR Replicant Remaster et Epic Games

Comme chaque dimanche, vous en avez l’habitude, c’est le moment du débriefe. Dans cette vidéo, publiée toutes les semaines à 18 heures, on s’attarde sur les événements clés des derniers jours et l’on tente de vous résumer le mieux possible l’actualité jeu vidéo. C’est parti !

Liens évoqués :

Nintendo Direct Mini

Bien sûr, l’événement majeur de cette semaine, c’était l’apparition d’un Nintendo Direct Mini surprise. On s’attendait à une communication de la part du constructeur japonais mais peut-être pas forcément sous cette forme, sans avoir été prévenu. Cela nous a tout de même permis d’avoir quelques informations intéressantes.

On peut noter la date de sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition et son édition collector, une démo qui est disponible sur Switch pour Bravely Default II, de nouvelles bandes-annonces pour les prochains jeux comme l’extension de Pokémon mais aussi pas mal de portages. Pas ou peu de véritables surprises mais de quoi en savoir un peu plus sur l’année en cours de Nintendo.

Epic Games se lance dans l’édition

Moins concret puisqu’il ne s’agit pas de nouveaux jeux directement mais cela reste une annonce de taille : Epic Games, qui connait un véritable essor avec Fortnite, se lance dans la publication de jeux. Une annonce importante puisque les trois premiers studios partenaires ont été présentés et il s’agit de Remedy, Playdead et genDesign (Control, Inside, The Last Guardian). Oui, rien que ça.

Un point sur l’épidémie

On fera aussi une petite parenthèse sur ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Si le confinement a été prolongé en France pour au moins 15 jours, cela a aussi un impact certain sur le monde du jeu vidéo. Si cela ne devrait pas bouleverser les plans pour la prochaine génération de consoles, cela a tout de même des conséquences sur quelques jeux comme Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 3 Remake.