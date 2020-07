Débrief’ : Successeurs à Suikoden et Jet Set Radio, Splinter Cell et Mini Nintendo Direct

A chaque dimanche son débrief’, donc vous savez ce qui vous attend. On vous propose un résumé de l’actualité jeu vidéo des derniers jours avec une vidéo de moins de 10 minutes. Parfait pour faire le point !

Shin Megami Tensei, le retour

On commence en parlant du Mini Nintendo Direct centré sur les partenaires. Rien de bien foufou avec seulement cinq titres survolés mais il aura tout de même eu le mérite de nouveau parler de Shin Megami Tensei avec des nouvelles du cinquième volet et du retour du troisième épisode avec un remaster.

Suikoden et Jet Set Radio, de retour ?

La semaine aura décidément été riche en nostalgie. D’abord avec l’annonce de Bomb Rush Cyberfunk, fils illégitime de Jet Set Radio, annoncé par les créateurs de Lethal League. Mais aussi et surtout par l’arrivée d’une campagne Kickstarter pour Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, successeur spirituel de Suikoden avec plusieurs artistes de l’époque.

Rumeurs Mass Effect / Splinter

On évoque également les rumeurs autour du retour de Splinter Cell ou encore du dernier artbook de Mass Effect qui renforce l’arrivée d’une trilogie remasterisée. On parlera aussi du passage en free-to-play de Rocket League et du reste de l’actu’.