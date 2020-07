Shin Megami Tensei V refait surface avec un trailer et sortira en 2021

Etant donné qu’il n’avait plus donné signe de vie depuis son annonce il y a quelques années, on attendait presque plus Shin Megami Tensei V. Et pourtant, alors qu’il restait encore peu d’espoir chez les fans, même si Atlus nous avait promis des nouvelles cette année, le Nintendo Direct Mini d’aujourd’hui a permis au titre d’Atlus d’effectuer son grand retour.

Un retour presque inespéré

C’est donc un nouveau trailer avec des images du rendu in-game du jeu qui ont été diffusées, où on peut apercevoir ce qui semble être le début de l’aventure proposée par ce cinquième opus. Il faudra encore attendra avant de voir du gameplay, mais on peut déjà se réjouir du fait qu’une fenêtre de lancement soit annoncée.

Shin Megami Tensei V sera donc normalement disponible durant l’année 2021, si tout se passe comme prévu. C’est encore loin, mais les choses se précisent pour le J-RPG, ce qui est déjà ça de pris.