Un nouveau Splinter Cell serait en préparation selon le doubleur italien de Sam Fisher

Nombreux sont les joueurs à attendre les nouvelles aventures de Sam Fisher. Il faut que dire que le dernier opus, Splinter Cell : Blacklist, date tout de même de 2013. Mais selon la voix italienne du célèbre personnage, le célèbre agent pourrait revenir prochainement.

Splinter Cell reviendra

En effet, selon Luca Ward, Splinter Cell va refaire parler de lui dans les prochaines années. C’est en tout cas qu’il à déclaré lors d’une interview avec le site Multiplayer.

« Splinter Cell sera de retour, avec un épisode que j’imagine conclusif et dont je devrais faire partie, même si je n’en suis pas tout à fait sûr. Ubisoft n’a pas encore décidé s’ils devaient le sortir en 2021. Le jeu était prévu pour 2020, mais plusieurs projets se sont retrouvés coincés. »

Le doubleur va même plus loin en annonçant que « Splinter Cell reviendra« . On peut néanmoins trouver cette sortie un peu contradictoire face aux déclarations de Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, qui a annoncé il y’a un peu moins d’une année que le retour de Sam Fisher n’était pas pour tout de suite, surtout lorsque l’on sait que le directeur créatif de la licence a quitté le studio suite aux récentes accusations de harcèlements dévoilées notamment par Libération et Numerama. De plus, Luca Ward avait déjà annoncé son « retour » en janvier 2019 avec les résultats que l’on connait.

Sam Fisher est en revanche présent partout… sauf dans ses jeux. On a très récemment pu le voir en action lors de l’annonce de Tom Clancy’s Elite Squad mais aussi en tant qu’easter egg dans The Division 2. Peut être que le prochain Ubisoft Forward pourra nous en dire plus.