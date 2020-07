Les créateurs de Suikoden annoncent son successeur spirituel, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes

On savait que les vétérans responsables de la licence Suikoden devait annoncer quelque chose aujourd’hui. Bon nombre de joueurs ont prié très fort afin qu’un successeur à la célèbre série de RPG sur PS1/PS2 voit le jour. C’est bel et bien le cas avec Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes !

Une campagne Kickstarter pour bientôt

Rabbit & Bear Studios annonce donc Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, un nouveau RPG ambitieux qui sera donc dans la veine de l’excellente série Suikoden malheureusement tombé dans l’oubli car la licence appartient toujours à Konami et que l’éditeur japonais ne sais pas trop quoi en faire.

Une campagne de financement participatif sera lancée sur Kickstarter le 27 juillet prochain. Le montant minimum à attendre sera de 500 000$, et ce avant le 28 août prochain.

L’équipe derrière le projet a de quoi faire rêver les fans avec beaucoup de figures qui ont fait le succès de la franchise, mais aussi d’autres pointures. On retrouve Yoshitaka Murayama, directeur et scénariste des deux premiers Suikoden, Junko Kawano (lead designer sur Suikoden 1, Suikoden IV et Suikoden Tactics), Junichi Murakami, directeur artistique sur Castlevania: Aria of Sorrow, Osamu Komuta ((director de Suikoden Tactics) et les compositeurs Motoi Sakuraba (notamment connu pour avoir œuvré sur la série Tales of et Valkyrie Profile) et Michiko Naruke (connu pour son travail sur la série Wild Arms).

Dans un interview donné à Gematsu, on apprend que le titre proposera pas moins de 100 héros. Une des caractéristiques majeures de la série Suikoden revient donc pour notre plus grand plaisir avec un casting énorme et une histoire qui semble tout aussi intéressante. Nous serons plongés sur le continent Allraan, un territoire composé de plusieurs nations aux valeurs et cultures différentes. Le contrôle d’objets magiques, les « rune-lenses », sera apparemment un facteur clé qui déclenchera une guerre sans merci où interviendront différentes races (humains, elfes, bêtes…).

Ces nombreux personnages posséderont des forces et des faiblesses et ce sera au joueur d’affiner ses stratégies et ses compositions grâces aux particularités de chacun. En outre, tous ne seront pas des combattants. Certains vous permettront de développer une forteresse que l’on pourra personnaliser via un système de guildes.

Ce premier aperçu n’est qu’un premier jet et beaucoup d’autres choses restent à découvrir d’après Yoshitaka Murayama. En tout cas, le trailer dévoilé est assez bluffant et nous sommes assez confiant concernant la campagne de financement même si rien n’est joué.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est prévu pour l’automne 2022 sur PS5, Xbox Series X, Switch et PC.