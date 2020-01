Débrief’ : Captain Tsubasa, nouveau Silent Hill et Dying Light 2 repoussé

Comme à chaque semaine qui se clôture, on fait le point sur l’actualité qui mérite le coup d’œil. Effectivement, l’article arrive un peu en décalé, mais vous le savez, le débrief’, c’est chaque dimanche à 18 heures directement sur notre chaîne YouTube.

Liens évoqués :

Captain Tsubasa

L’une des annonces surprenantes de la semaine, c’est l’officialisation de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions. Si Bandai Namco nous avait habitué à moult adaptations, on ne s’attendait pas à la série Olive et Tom, mais tant mieux ! On aura donc droit à un jeu de foot axé arcade qui reprendra de nombreux visages connus.

Nouveaux jeux Silent Hill et Star Wars KOTOR ?

Au rang des rumeurs, on a deux bruits de couloir assez crédibles : deux nouveaux jeux Silent Hill qui seraient apparemment en préparation mais aussi un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, l’un des meilleurs jeux de la série. Et ce dernier serait une totale réinvention pour être canon.

Kingdom Hearts et Dying Light

Et bien sûr, dans le reste de l’actualité, on peut noter le report de Dying Light 2, qui n’a même pas confirmé une nouvelle date pour 2020 mais aussi de nombreux projets Kingdom Hearts. On fera aussi le point sur les nouvelles côtés Xbox Series X.