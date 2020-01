Rune Factory 4 Special : Date, version physique et précommande

En attendant l’arrivée de Rune Factory 5, un tout nouvel épisode prévu pour cette année, Marvelous va s’attarder sur la publication d’une édition remasterisée pour le quatrième opus. Rune Factory 4 Special confirme aujourd’hui sa date de sortie européenne et nous lâche quelques visuels supplémentaires pour l’occasion.

Une date, un trailer et des précommandes

Prenez votre agenda : Rune Factory 4 Special arrivera le 28 février en Europe sur la console de Nintendo. Aux Etats-Unis, la sortie se fera trois jours plus tôt, le 25 février et sera chapeautée par XSEED Games. Dans nos contrées, c’est Marvelous Europe qui s’en occupe. La bonne nouvelle, c’est que Just for Games publiera en France une version physique qui a dévoilé sa jaquette et ouvert ses précommandes.

Cette édition remasterisée apporte évidemment des graphismes améliorés et des améliorations visuelles par rapport à l’épisode original sorti en 2014 sur 3DS. On aura également droit aux voix japonaises et anglaises ainsi que des sous-titres dans différentes langues : bonne nouvelle, le français est concerné. Une extension , appelée « Another Episode », pourra être téléchargée gratuitement d’ici le 26 mars 2020.

Les développeurs en ont profité pour lâcher une nouvelle bande-annonce ainsi que quelques captures d’écran supplémentaires. On peut y apercevoir le travail effectué sur la nouvelle vidéo d’introduction mais également le nouveau mode Newlywed qui « permet aux joueurs d’approfondir leurs relations une fois leurs vœux de mariage échangés » avec de nouveaux épisodes narratifs basés sur l’ensemble des protagonistes.

Rune Factory 4 Special arrivera le 28 février sur Switch. Il fait partie des (très) nombreux RPG qui arrivent en 2020.