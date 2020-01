Silent Hill : Vers un retour de la série horrifique de Konami ?

C’est un fait indéniable, l’annulation de Silent Hills fut un choc pour les fans, mais aussi pour les autres, étant donné l’enthousiasme provoqué par sa démo (PT) et le partenariat entre Kojima et del Toro. Depuis, la série semble morte, au point que l’anniversaire de ses vingt ans, l’an dernier, a totalement été passé sous silence. Mais était-ce pour mieux préparer son retour que Konami est resté muet ?

Rumeur, encore et toujours

On ne le dira que trop, et c’est encore valable présentement, les rumeurs dans le milieu foisonnent, et mieux vaut les prendre pour ce qu’elles sont : des suppositions, parfois étayées, parfois non. En l’occurrence, celle-ci donnerait bien envie qu’on lui donne crédit, mais ne reste, malgré tout, qu’une information à prendre entre des pincettes, en attendant confirmation, ou non.

C’est AesteticGamer, compte Twitter ayant déjà révélé des informations s’étant par la suite avérées véridiques, qui nous parlait dernièrement du développement hypothétique de deux jeux Silent Hill. Le premier serait tout bonnement une sorte de reboot du jeu original (à l’instar de Shattered Memories), paru, on le rappelle, en février 1999 sur PlayStation première du nom. Quant au second, il s’agirait d’un jeu d’aventure / point and click à la Telltale (The Walking Dead).

Par ailleurs, dans la foulée ledit compte prétendument connecté dans le milieu vidéoludique prévoit personnellement une officialisation de ces informations dans le courant d’année. Peut-être pour une sortie sur PS5 et Xbox, allez savoir ! Pour rappel, le dernier épisode en date était Silent Hill : Book of Memories en 2012 sur PS Vita. Une sorte de Dungeon Crawler complètement anecdotique, pour ne pas dire détestable.