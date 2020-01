Débrief’ : Plusieurs gros reports, Cyberpunk multi et Horizon Zero Dawn sur PC

Comme chaque dimanche, c’est le débriefe de l’actualité jeu vidéo ! Après une période creuse avec les fêtes de fin d’année, l’actualité reprend doucement et notamment avec les sorties de Dragon Ball Z Kakarot et de Tokyo Mirage Sessions sur Switch. Mais place au débrief’, pour voir ce qui est tombé à côté.

Liens évoqués :

Un calendrier persécuté

Cette semaine, cela a été un véritable enchaînement de report : Final Fantasy VII Remake, puis Marvel’s Avengers dans la foulée, tous les deux repoussés respectivement au 10 avril et le 4 septembre, puis Marvel’s Iron Man VR et surtout Cyberpunk 2077 qui se logent le 15 mai et le 17 septembre. Oui, ça bouge pas mal.

Le multi de Cyberpunk 2077 est ambitieux

Il n’y a pas eu qu’un retard annoncé pour le prochain gros projet de CD Projekt Red : le studio polonais a aussi évoqué son mode multijoueur. Plus qu’une composante, cela semble être un très gros morceau puisqu’il est considéré comme un véritable titre à part entière. Reste qu’il ne devrait pas arriver avant 2022…

Dans le reste de l’actu…

… il nous reste à évoquer l’absence de Sony à l’E3 2020 ou encore l’annonce d’une compilation Metro Redux sur Switch. Le plus notable reste tout de même la potentielle arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC, qui signerait l’ouverture de Sony et de ses studios internes à d’autres plateformes.