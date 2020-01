Un remake de Star Wars: Knight of the Old Republic en développement ?

Avec le succès de Star Wars Jedi: Fallen Order, la licence Star Wars pourrait à nouveau faire les beaux jours d’Electronic Arts dans le futur, si les titres qui suivent sont du même acabit. Mais histoire de ne pas trop prendre de risques, l’éditeur pourrait ressortir de ses cartons un vieux projet, qui pourrait se concrétiser aujourd’hui, à savoir un remake du tant aimé Star Wars: Knight of the Old Republic.

Revan serait de retour ?

C’est le site Cinelinx qui nous apprend cela, en affirmant qu’un remake du RPG de Bioware serait bien sur les rails. Il faut savoir que cette rumeur date de plusieurs années, et que le projet avait été abandonné en 2015 car Electronic Arts ne souhaitait plus continuer dans cette voie là. L’éditeur ne croyait plus à l’avenir des jeux solos durant cette période, mais Star Wars Jedi: Fallen Order a bien changé les choses.

Selon les sources du site, le remake de KOTOR serait à nouveau en développement aujourd’hui. Il ne s’agirait d’ailleurs pas que d’un simple remake, mais d’une réinvention qui s’intégrerait dans le canon actuel de la licence.

Toujours selon le site, de nombreux jeux Star Wars seraient en développement chez EA, comme la suite de Jedi: Fallen Order, un jeu Switch et bien d’autres. Notez bien qu’il s’agit là d’une rumeur, et que les sources n’ont pas encore été confirmées à l’heure actuelle.