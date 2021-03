Débrief’ : +35 annonces à venir, Forspoken, Payday 3, Dying Light 2 et manettes PSVR2

A chaque week-end, sa petite vidéo récapitulative. Vous en avez l’habitude, on se retrouve chaque dimanche à 18 heures pour faire le point sur l’actualité jeu vidéo de la semaine. On revient ainsi sur le Square Enix Presents qui a permis de mettre en lumière la franchise Life is Strange avec un remaster et un nouvel épisode, Life is Strange True Colors. Project Athia a aussi fait son retour sous le nom de Forspoken.

Difficile aussi de ne pas évoquer l’AG French Direct qui reviendra le mercredi 24 mars à 17 heures et qui présentera plus de 35 annonces de jeux avec des exclusivités mondiales. On parlera aussi des nouveautés autour de Dying Light 2, Payday 3 ou encore les nouvelles manettes PlayStation VR 2.