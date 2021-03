Forspoken : Project Athia a un nom et une sortie en 2022

Forspoken était la surprise finale du Square Enix Presents, enfin Project Athia mais c’était notamment pour annoncer son nouveau nom et sa sortie en 2022.

Tout a l’air magique

L’actrice Ella Balinska (Charlie’s Angels version 2019) a fait une apparition pour introduire le jeu et c’est assez logique puisqu’elle incarne l’héroïne Frey Holland. Protagoniste qui aura bien besoin de ses pouvoirs magiques pour survivre à l’étrange monde d’Athia où l’on retrouve même des dragons. On a également droit à un peu de gameplay qui donne envie.

Développé par Luminous Productions et édité par Square Enix, le jeu sortira sur PlayStation 5 et PC en 2022 et vu qu’il y a une exclusivité temporaire de deux ans pour Sony, cela donne donc du 2024 sur Xbox Series par exemple. C’est donc moins précis que le janvier 2022 évoqué dans les mentions légales d’une vidéo de Sony en début d’année.

Rendez-vous donc en 2022 pour Forspoken sur PlayStation 5 et PC.