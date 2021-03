Life is Strange et Before the Storm Remastered annoncés pour fin 2021

La conférence Square Enix s’est déroulée ce jeudi 18 mars. Au cours de la présentation, on s’attendait à voir un nouveau Life is Strange, qui a bien été officialisé sous le nom de True Colors. Mais on ne s’attendait pas forcément à une remasterisation de la franchise. Pourtant, l’éditeur prépare Life is Strange Remastered et Life is Strange Before The Storm Remastered pour la fin d’année.

Max et Chloé plus belles

L’éditeur nippon remet donc au goût du jour les premières aventures de Max Caulfield mais également le spin-off sur Chloé Prince. Life is Strange et Life is Strange Before The Storm, sortis respectivement en 2015 et 2017, referont surface avec des éditions remasterisées pour cette fin d’année 2021. Les jeux pourront être achetés individuellement ou ensemble au détour d’un bundle appelé Life is Strange Remastered Collection, regroupant les deux titres.

Graphismes améliorés et bonification du moteur du jeu sont au programme, mais également d’autres améliorations telles que des animations des personnages « sublimées », de meilleurs jeux de lumière et une modélisation des personnages retravaillée. On apprend aussi que les énigmes ont été mises à jour et peaufinées sur les deux jeux.

Pour les plus impatients, sachez que Life is Strange Remastered et Life is Strange Before the Storm Remastered sortiront tous les deux à l’automne 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Bien sûr, tous les épisodes seront publiés d’un coup. Et bonne nouvelle : si vous prenez l’édition Ultimate de Life is Strange True Colors, les remasters seront compris.