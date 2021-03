Dying Light 2 : Sortie confirmée pour 2021 avec un peu de gameplay, Techland demande de la patience

Malgré les dires du studio, le développement de Dying Light 2 ne semble pas être de tout repos, et Techland avoue même avoir annoncé le jeu trop tôt. Histoire de rassurer sa communauté après des années de silence, le studio nous avait promis de donner quelques nouvelles ce mercredi. Une prise de parole qui était très attendue, mais qui devrait en décevoir beaucoup.

Un bout de gameplay entre quelques insultes

Après des mois et des mois de silence, les développeurs de Dying Light 2 reviennent pour… nous lire les plus belles insultes qu’ils ont reçu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, façon talk-show américain. Un retour assez étrange et au ton décalé pour le studio, qui n’adresse pas un mot sur les enquêtes publiées sur son CEO, mais qui demande à la communauté d’être encore un tout petit peu patiente (et plus polie accessoirement).

En effet, le jeu n’est pas encore prêt, mais Techland précise qu’il sera tout bientôt prêt à faire parler de lui. On nous offre même quelques secondes de gameplay pour nous faire patienter, mais on devrait maintenant logiquement réentendre parler plus fréquemment du jeu, qui a à nouveau confirmé sa sortie en 2021. Croisons donc les doigts pour que le jeu donne des nouvelles dans les prochaines semaines.

Dying Light 2 est attendu sur PC, PS4 et Xbox One pour 2021.