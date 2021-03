Débrief’ : Tortues Ninja, nouveau Life is Strange, Microsoft x Bethesda et Monster Hunter

Comme chaque dimanche sur notre chaîne YouTube, on vous propose un condensé de l’actualité des derniers jours avec notre débrief’ en vidéo. On revient ainsi sur la finalisation du rachat de Bethesda par Microsoft et ses premières conséquences, l’arrivée d’un Square Enix Presents avec l’officialisation d’un futur Life is Strange ou encore l’annonce d’un jeu Tortues Ninja.

Difficilement aussi de ne pas évoquer l’AG French Direct, le 24 mars, où il y aura plusieurs annonces de jeux, ou encore les dernières nouveautés autour de la franchise Monster Hunter. Le débrief’, c’est chaque dimanche à 18 heures.