Débrief’ : Xbox, Elden Ring, The Quarry, Monster Hunter Sunbreak et Arknights: Endfield

Comme chaque dimanche, on vous propose un récapitulatif de l’actualité en vidéo : en moins de 8 minutes, on revient ainsi sur la présentation de Monster Hunter Rise Sunbreak et de The Quarry, la nouvelle licence horrifique de 2K Games et Supermassive Games. On vous parle également du succès d’Elden Ring, de l’annonce d’Arknights: Endfield, d’une potentielle conférence Xbox pour cet été et de bien d’autres choses.