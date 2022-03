Comme tous les week-end, nous vous proposons un récapitulatif de l’actualité de la semaine. Dans cette vidéo de quelques minutes, on centralise ainsi les annonces du State of Play, avec notamment Exoprimal, Valkyrie Elysium ou encore JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R mais aussi les nouvelles du côté de Overwatch 2 ou encore du remake de Dead Space.