The Quarry : Le jeu d’horreur de Supermassive Games nous fait frissonner avec son premier trailer

Après un dépôt de marque révélateur, Supermassive Games (The Dark Pictures) a officialisé son partenariat avec 2K Games afin de produire un nouveau d’horreur qui a montré son premier teaser hier, The Quarry. Le studio nous avait donné rendez-vous pour aujourd’hui afin d’en savoir plus, et c’est donc tout naturellement que l’on découvre le premier trailer de cette aventure angoissante.

Une nouvelle expérience horrifique narrative

The Quarry est donc décrit comme un teen-horror narratif où nos choix impacteront la suite de l’aventure et le destin de tous les personnages, comme dans tous les autres jeux du studio.

On incarnera alors un groupe de neuf animateurs d’un camp de vacances d’été, qui souhaitent fêter leur dernier jour dans le camp de Hackett’s Quarry en s’organisant une petite fête. Une célébration de courte durée, puisque des individus étranges vont commencer à les poursuivre, avec un danger de mort omniprésent sur eux.

Parmi les têtes connues du casting, on retrouvera notamment David Arquette (franchise Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) et d’autres.

Le titre sera jouable jusqu’à 8 personnes en ligne (sans crossplay), avec un mode coop local également présent et un mode Cinéma qui permettra uniquement d’assister à l’histoire plutôt que de vraiment jouer.

Will Bytes, directeur du projet, déclare alors :

« The Quarry innove de nouveau au niveau de la narration interactive et de la technologie pour créer une véritable expérience teen-horror viscérale. Je suis impatient de découvrir les choix que vous allez faire, qui vous allez sauver, et qui vous êtes prêt à sacrifier ! »

Date de sortie et édition deluxe

Le jeu aura aussi droit à une édition Deluxe qui comprendra les éléments suivants :

Option Festival du gore pour le mode Cinéma : Renforce le côté gore du mode Cinéma.

: Renforce le côté gore du mode Cinéma. Accès immédiat au système de retour avant la mort : un accès immédiat au retour avant la mort, une mécanique de seconde chance normalement débloquée après avoir fini le jeu.

: un accès immédiat au retour avant la mort, une mécanique de seconde chance normalement débloquée après avoir fini le jeu. Pack de filtres Horreur à l’ancienne : Trois filtres visuels en grain de pellicule 8 mm, en VHS à l’ancienne ou en noir et blanc.

: Trois filtres visuels en grain de pellicule 8 mm, en VHS à l’ancienne ou en noir et blanc. Tenues rétro années 80

The Quarry est prévu pour le 10 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site officiel.