Arknights: Endfield est annoncé, un nouveau RPG 3D prévu sur PC et mobiles

S’il vous arrive de temps en temps de jouer sur votre mobile, vous connaissez peut-être Arknights. Ce RPG aux mécaniques de tower-defense a su se faire une place de choix parmi les nombreux gachas, au point de devenir l’un des piliers du domaine. Le studio Hypergryph a tout de même bien regardé le succès de Genshin Impact et s’est décidé à passer à la vitesse supérieure, en proposant un nouveau jeu Arknights mais cette fois-ci en 3D, Arknights: Endfield.

Un projet encore peu avancé

Arknights: Endfield se déroulera donc bien dans l’univers d’Arknights, avec cependant ses propres histoires et ses personnages inédits. L’intrigue prendra place sur la planète Talos-II, où quelques colonies subsistent dans des contrées dangereuses, en proie aux diverses catastrophes environnementales. Endfield Industries est donc chargée d’explorer cette planète, et d’en découvrir tous les secrets.

On contrôlera alors une équipe à travers ces vastes territoire, avec des combats en temps réel qui impliquent aussi de la tactique. On devra compléter diverses quêtes pour obtenir plus de défis et faire avancer l’histoire.

Il est cependant encore très tôt pour bien comprendre l’étendue du jeu. L’équipe déclare en être au tout début du développement, et explore diverses pistes pour savoir quelle sera la ligne directrice. On ignore donc s’il s’agira aussi d’un gacha free-to-play, mais on sait qu’il est pour l’instant prévu sur PC et mobiles.

Une vidéo de gameplay en anglais a cependant été relayée par Gematsu, nous donnant un aperçu des premiers décors.