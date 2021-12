Débrief’ : Splinter Cell remake, PS5 personnalisée, Assasin’s Creed Ragnarök et Indie World

A chaque dimanche son débrief‘ : dans cette vidéo, on revient sur les actualités majeures de ces derniers jours, avec bien sûr, l’officialisation du remake de Splinter Cell. Les premiers détails sont peu nombreux mais on a enfin la confirmation du retour de la franchise. On parlera également de la prochaine grosse extension d’Assassin’s Creed Valhalla, des façades pour la PlayStation 5 ou encore de la présentation consacrée aux jeux indépendants de la Switch.