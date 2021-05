Débrief’ : Stock PS5, nouvelles DualSense, Stargate Timekeepers et Skull & Bones repoussé

A chaque dimanche son débrief’, et on revient dans cette vidéo sur l’actualité jeu vidéo de la semaine. On y aborde longuement Sony, entre ses futures exclusivités, les nouvelles sur les stocks PS5 ou encore Ratchet & Clank Rift Apart, récemment passé gold. On parle aussi de Nintendo et des rumeurs sur Donkey Kong ainsi que du bilan financier d’Ubisoft et des précisions sur son avenir. Difficile aussi de ne pas évoquer l’annonce de Stargate Timekeepers.